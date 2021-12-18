للطلاب والمعلمين .. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين

ومنح الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر

أعلن اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته في بيانا عاجلا أصدره منذ قليل بمنح الموظفة التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.