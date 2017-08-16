للشهر العاشر … مبادرة محاربة الغلاء في مطروح بتخفيض 30%

معتز محمود أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عن استمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء بمنافذ السلع المخفضة بنسبة 30 % في مدن المحافظة الثمانية للشهر العاشر علي التوالي . وأضاف أن هناك إقبال متزايد لشراء السلع المدعمة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي. في سياق متصل، ش

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عن استمرار مبادرة مطروح تحارب الغلاء بمنافذ السلع المخفضة بنسبة 30 % في مدن المحافظة الثمانية للشهر العاشر علي التوالي .

وأضاف أن هناك إقبال متزايد لشراء السلع المدعمة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي.

في سياق متصل، شدد السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، على توافر لحوم مجمدة بالمنافذ بمدن المحافظة للسلع المخفضة.

وأوضح أن الأسعار بـ 48 جنيه بدلا من 60 جنيه للحوم و 24.80 جنيه بدلا من 31 جنيه للفراخ المجمدة مع طرح لحوم طازجة بــ 85 جنيه للكيلو بالجمعيات الاستهلاكية.