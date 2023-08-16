للشهر الثاني على التوالي.. مصارف عالمية تخفض توقعات نمو الصين خلال 2023

خفّضت مصارف استثمارية عالمية توقعات نمو الصين خلال 2023، للشهر الثاني على التوالي، على إثر ظهور مجموعة بيانات اقتصادية مخيِّبة للآمال، بحسب وكالة بلومبرج.

تُبرز تخفيضات التوقعات خطر إخفاق ثاني أكبر اقتصاد عالمي في بلوغ مستهدفه الرسمي للنمو بنحو 5% للعام الحالي، ما لم تطبَّق إجراءات إضافية منسقة تغير مسار السياسة المالية.

خفض توقعات نمو الصين

جاءت تخفيضات خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص، عقب إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) تقليص أسعار الفائدة.

وخفض فريق خبراء “جيه بي مورجان تشيس آند كو” توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2023 بأكملها إلى 4.8%.

وفي أوائل مايو الماضي، كان المصرف قد توقّع نمو الناتج المحلي 6.4%، وهو واحد من أعلى التقديرات.

من جهتهم، يتوقع خبراء اقتصاد “جيه بي مورجان”، بقيادة هايبين تشو، حاليًّا معدل نمو بنسبة 4.2% للسنة المقبلة.

وحققت الصين نموًّا دون 5% على مدار 3 أعوام متتابعة لأول مرة منذ عهد الرئيس السابق ماو تسي تونغ، كما توسعت بمعدل ضعيف نسبيًّا بنحو 3% خلال العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.