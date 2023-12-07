للشهر الثاني على التوالي.. البنك المركزي: احتياطي الذهب يرتفع إلى 8.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر

ارتفع مكون الذهب من الاحتياطي النقدي إلى 8.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 8.09 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.

احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 35.173 ملياردولار بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع قدره 71 مليون دولار خلال شهر.

جاء ذلك مدفوعًا بإنخفاض وحدات السحب الخاصة إلى 38 وحدة بنهاية نوفمبر مقابل 371 وحدة خلال أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت العملات الأجنبية إلى 26.879 مليار دولار خلال نوفمبر مقابل 26.635 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.