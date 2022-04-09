للشهر الثاني على التوالى.. «سوزوكي» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة لمصر (جراف)

اعتلت «سوزوكي» صدارة مبيعات السيارات المستوردة لمصر، للشهر الثاني على التوالي، بعدما استحوذت على 17.8% عقب تمكنها من بيع 4787 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «كيا» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 14.1% بإجمالي بيع 3786 وحدة، تبِعتها «فيات» في المركز الثالث بحصة بلغت 13.2% مسجلة نحو 3566 سيارة.

فى حين حافظت «تويوتا» على تمركزها في المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10.4% بإجمالي بيع 2807 مركبات، أعقبتها «هيونداي» في المركز الخامس بحصة بلغت 9.9% بنحو 2667 مركبة.

صعدت «بيجو» للمرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5% بعدما حققت بيع 1341 سيارة، تلتها «إم جي» في المركز السابع بحصة قدرها 4.8% بعدما حققت بيع 1299 سيارة.

وظهرت «رينو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.7% مسجلة بيع 1270 مركبة، أعقبتها «أوبل» في المركز التاسع بحصة بلغت 3.7 بإجمالى نحو 984 مركبات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 16.4% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة لمصر، خلال تلك الفترة.

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات السيارات المستوردة في مصر ارتفاعًا بنسبة 22.4% لتصل إلى 26 ألفًا و916 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 21 ألفًا و988 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: