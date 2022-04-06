أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي i10» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أبريل الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي i10» الفئة الأولى إلى 265 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداى i10» الفئة الثانية إلى 275 ألف جنيه.

يُذكر أن مجموعة «غبور أوتو» كانت في يوم 21 مارس الماضي، قد أقرّت زيادات في أسعار سيارات «هيونداى i10» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمي طراز «هيونداى i10» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 “حصان”، عزم أقصى للدوران 117 “حصان”، متصل بناقل خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

زودت سيارات هيونداي i10 موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية منع تشغيل المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ومثبت لمقاعد الاطفال الخلفية».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية بإضاءة هالوجين – إضاءة نهارية – مصابيح توقف عالية led – حساس إضاءة أوتوماتيك – مرايات كهربائية الضبط مزودة بسخانات – اشارات جانبية بالمرايات led – فتح وغلق السيارة عن بعد – زجاج خلفي بخاصية التدفئة – وسبويلر خلفي، وجنوط 15 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول أندوريد أوتو و آبل كار بلاي – عدد 4 مكبرات صوتية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث».

تقدم الفئة الثانية ببعض المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأاخير، ومنها « مثبت سرعة – مصابيح أمامية مسلطة للاضاءة الهالوجين – إضاءة نهارية LED – كميرا للرؤية الخلفية – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوه من الجلد – شبكة أمامية بطلاء أسود – وغيرها».