سيــارات

للشهر الثاني على التوالى.. أسعار «سيات أتيكا» ترتفع 10 آلاف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 465 ألف جنيه
أحمد عوض 9:04 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 9:04 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أخطرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمَدين بزيادة أسعار سيارات «سيات أتيكا» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، استقرت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الأولى «Style» عند مستوى 465 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «اتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 525 ألف جنيه، مقارنة بنحو 515 ألفًا.

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وارتفعت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» إلى 590 ألف جنيه، مقابل 580 ألفًا.

وقدّرت سيارات «أتيكا» الفئة الرابعة «FR» بنحو 600 ألف جنيه، بدلًا من 590 ألفًا.

يُذكر أن شركة «كيان إيجيبت» كانت قد أقرّت زيادات سعرية على طرازات «سيات أتيكا» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الماضى.

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ينتمي طراز «أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.

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بقلم أحمد عوض

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