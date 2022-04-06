بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «شيري تيجو 3» موديل 2022￼

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 3 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، ارتفعت أسعار طرازات «تيجو 3» إلى 290 ألف جنيه، مقابل 275 ألفًا سابقًا.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» كانت أقرت زيادات في أسعار سيارات «تيجو 3» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه خلال الشهر الماضى.

ينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد وسادة هوائية – فرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية – حساسات ركن خلفية – مثبت سرعة – نظام الركن الاوتوماتيكي – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

دعمت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائي – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة».

دعمت طرازات «تيجو 3» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث، وغيرها».