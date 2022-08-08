للشهر الثانى على التوالى.. «نيسان» تتصدر قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر (جراف)

تصدرت العلامة التجارية «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي»- للشهر الثاني على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1684 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

يذكر أن العلامة اليابانية «نيسان» كانت قد تصدرت تراخيص سيارات الركوب في مصر، بإجمالى نحو 1450 وحدة خلال يونيو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حافظت «شيري» على تمركزها في المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1560 سيارة خلال يوليو الماضى.

في حين صعدت «إم جي» للمرتبة الثالثة بإجمالى نحو 800 سيارة، تلتها «هيونداي» في المركز الرابع بواقع 696 وحدة.

واقتتصت «سوزوكي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 660 مركبة، تلتها «مرسيدس» في المركز السادس بنحو 623 مركبة.

وتمركزت «شيفروليه» في المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 617 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بنحو 566 سيارة.

في المقابل، تراجعت «تويوتا» للمرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل 531 سيارة، أعقبتها «بيجو» في المركز العاشر بواقع 513 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يُذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر بلغ نحو 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى.