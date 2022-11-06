للشهر الثانى على التوالى.. «شيري» تحتفظ بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي» بوحدات المرور خلال أكتوبر

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر للشهر الثاني على التوالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1476 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.

ويذكر أن «شيري» تصدرت قوائم تراحيص سيارات الركوب بإجمالى نحو 1575 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحافظت «نيسان» على مركزها في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 856 سيارة، تلتها «سوزوكى» ثالثا بواقع 727 وحدة.

وصعدت «شيفروليه» للمرتبة الرابعة مسجلة نحو 706 سيارات، أعقبتها «إم جى» في المركز الخامس بواقع 512 وحدة.

وحلت «هيونداى» في المرتبة السادسة بإجمالى 443 مركبة، أعقبتها «بى واى دى» في المركز السابع بواقع 355 سيارة.

وحصدت «كيا» المرتبة الثامنة بترخيص 364 وحدة، تلتها «سكودا» في المركز التاسع بواقع 303 سيارات.

وظهرت «تويوتا» في المرتبة العاشرة، بعدما تمكنت من ترخيص 245 سيارة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضي.