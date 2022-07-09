للشهر الثالث على التوالي .. «الفاو» تعلن عن تراجع أسعار السلع الغذائية خلال يونيو

أكدت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعاً طفيفاً خلال يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط مؤشر “الفاو” لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في يونيو 2022، بانخفاض قدره 2.3% عما كان عليه في مايو السابق.

غير أن المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في التجارة، ظل أعلى بنسبة 23.1% مما كان عليه في يونيو 2021.

كما يعكس هذا التراجع خلال يونيو، انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.

فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في يونيو، بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بمايو.

وتراجعت الأسعار الدولية للقمح 5.7% الشهر الماضي، لكنها بقيت أعلى بـ48.5% من قيمتها قبل عام من الآن.

ويرجع هذا التراجع خلال يونيو إلى التوفر الموسمي من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتحسن أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسة، وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي.