للشهر الثالث على التوالى.. «نيسان» تعتلى صدارة تراخيص السيارات الملاكي في مصر

اعتلت العلامة التجارية «نيسان» صدارة تراخيص السيارات الملاكي في مصر- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2550 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

يذكر أن العلامة اليابانية «نيسان» كانت تصدرت قوائم تراخيص سيارات الركوب في السوق المحلية خلال الشهرين الماضين.

وبحسب بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، حافظت «شيري» على تمركزها في المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى 2228 سيارة خلال أغسطس الماضى.

في حين، صعدت «سوزوكي» للمرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 1212 سيارة، تلتها «إم جي» في المركز الرابع بنحو 1075 وحدة.

وحلت «هيونداي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر، مسجلة نحو 822 مركبة، تلتها «تويوتا» في المركز السادس بنحو 684 مركبة.

وتمركزت «شيفروليه» في المرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 548 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بنحو 516 سيارة.

وحلت «بي واي دي» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت من تسجيل 509 سيارات، أعقبتها «مرسيدس» في المركز العاشر بواقع 468 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر بلغ نحو 14 ألفًا و305 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.