للشهر التاني على التوالي .. «نيسان صني» تقود مبيعات السيارات في مصر (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 12.5 ألف مركبة

قادت «نيسان صني» مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر- للشهر الثاني على التوالى- بعدما تمكنت من تسويق 12 ألفًا و541 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي؛ وذلك بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من بيع 11 ألفًا و596 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الثالث بواقع 9 آلاف و411 مركبة.

وحافظت «كيا سبورتاج» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما تمكنت من تسويق 8 آلاف و928 سيارة، أعقبتها «إم جي 5» فى المركز الخامس بإجمالي بيع 8 آلاف و706 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة مسجلة بيع 7 آلاف و751 سيارة، تبعتها «بي واي دي F3» فى المركز السابع بنحو 5 آلاف و214 مركبة.

وحلت «شيفروليه أوبترا» فى المرتبة الثامنة بعدما استطاعت بيع 4933 سيارة، تلتها «إم جي ZS» في المركز التاسع بواقع 4918 مركبة.

وظهرت «هيونداي إلنترا CN7» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 4751 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر شهدت- نموًا – بنسبة 43% لصتل إلى 153.8 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقابل 107.6 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

يوضح الجدول التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى: