للشهر التاني على التوالى.. أسعار سيارات «سوبارو XV» ترتفع بنحو 5000 جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 434.9 إلى 514.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت شركة «أبو غالى موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوبارو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «سوبارو XV»، بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى..

صعدت أسعار طرازات «سوبارو XV» الفئة الأولى «F/O» إلى 434.9 ألف جنيه، بدلًا من 429.9 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «سوبارو XV» الفئة الثانية «Premium» إلى 479.9 ألف جنيه، بدلًا من 474.9 ألفًا.

وحددت طرازات «سوبارو XV» الفئة الثالثة «Luxury» بسعر 514.9 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 509.9 ألًفًا.

يذكر أن مجموعة «أبو غالي موتورز» كانت قد أقرت زيادات سعرية على طرازات «سوبارو XV» بقيمة 5000 جنيه لبعض الفئات خلال الشهر الماضى.

وتنتمي السيارة لفئة الطرزات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، يخرج قوة 114قدرها “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوبارو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، فى غضون 13.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.