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للشهر التاني على التوالى .. أسعار سيارات «سكودا كاميك» ترتفع في مصر

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 405 إلى 470 ألف جنيه
أحمد عوض 9:45 م, الأحد, 27 فبراير 22 9:45 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أخطرت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «سكودا كاميك» بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية,

يذكر أن أسعار سيارات «كاميك» كانت قد شهدت ارتفاعات بقيمة تصل إلى 10 آلاف لمختلف الفئات خلال الشهر الماضى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، ارتفعت أسعار طرازات «كاميك» الفئة الأولى «AMBITION» إلى 405 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 400 ألفًا سابقًا.

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وصعدت سيارات «كاميك» الفئة الثانية «STYLE» بنحو 470 ألف جنيه، بدلًا من 465 ألفًا.

ينتمي طراز «كاميك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “سكودا”، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم أحمد عوض

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