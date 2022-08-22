«للسيطرة على الأسعار».. دمياط تصادر أي سيارة لنقل الألبان خارج المحافظة

عقدت شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدمياط، اجتماعًا بمديرية الزراعة في دمياط، بحضور نائب وزير الزراعة؛ لبحث الشكوى المقدمة من مراكز تجميع وصناع الألبان المتعلقة بالمضاربة بأسعار الألبان في المحافظة.

وأكد مصدر بشعبة الألبان أن أهم مصادر الشكوى تضمنت قيام تجار ومعامل الألبان في محافظة الدقهلية بالمضاربة وزيادة ورفع أسعار الألبان في دمياط.

وأضاف المصدر، لـ«المال»، أن المضاربة أضرّت المنظومة رغم صدور قرار من محافظ دمياط بمنع دخول أية سيارات من خارج المحافظة لأخذ ألبان منها، بناءً على الشكوى المقدَّمة للمحافظة من الغرفة التجارية بدمياط.

وأكد أنه بناءً على الشكوى تم صدور قرار في الاجتماع بإخطار كل الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية، والمرور ومديرية أمن دمياط بمنع أية سيارات من خارج دمياط الدخول إليها وأخذ ألبان منها.

وأوضح أنه في حال مخالفة أية سيارة لذلك، يتم أخذ الألبان منها وتسليمها إلى أقرب مراكز أو مصانع ألبان بالمنطقة المحيطة للمحافظة على منظومة الألبان في دمياط.

وتابع أنه تمت مناقشة بعض مشاكل مراكز الألبان مع البنك الزراعي، والاتفاق على حلها الفترة المقبلة؛ لتيسير كل المشاكل التي تواجه منظومة الألبان في دمياط.

ووجّهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.