للسنة الرابعة.. انطلاق ملتقى سلاسل الإمداد واللوجستيات بمشاركة 50 شركة

انطلقت، اليوم الجمعة، الدورة الرابعة للملتقى السنوي لسلاسل الإمداد واللوجستيات، والذي يقام تحت رعاية المعونة البريطانية ومنظمة العمل الدولية، بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف

من مصانع، وخطوط ملاحية وجوية، وشركات شحن، ومخازن وموانئ، بالإضافة إلى حضور أكثر من 3000 مشارك، وأكثر من 200 متحدث.

قال الدكتور هشام العركي، مدير حاضنة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأحد مؤسسي المؤتمر، لـ”المال”، إن فاعليات الملتقى تقام على مدار يومي الجمعة وغدٍ السبت بالحرم اليوناني في وسط القاهرة.

وأوضح العركي أن اليوم الأول للملتقى يشهد بشكل افتراضي وعبر منصة إلكترونية ما يقرب من 40 لقاء بين المتخصصين في عدد من الموضوعات؛ على رأسها التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والوقود البديل، وعمليات تسليم بجانب التوظيف وسلسلة التوريد عبر الوظائف وإستراتيجيات البحث عن الوظائف، بجانب مناقشات أخرى عن إدارة التحديات اللوجستية العالمية.

وأضاف أن اليوم الثاني يتضمن العديد من الفاعليات؛ ومنها حاضنة سلسلة التوريد تحت عنوان يوم تجريبي بدعم مركز ريادة الأعمال والبحث العلمي والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.

وقال العركي إن مؤتمر قمة سلاسل الإمداد واللوجستيات هو أول قمة متخصصة ل

في مصر والشرق الأوسط، والذي يجمع كل المهتمين والمتخصصين بمجال سلاسل الإمداد واللوجستيات، مع التركيز على التوظيف والابتكار وريادة الأعمال.

وسيشهد الملتقى حضور عدد من خبراء سلسلة التوريد والموجهين والمدربين المهنيين ورواد الأعمال والشركات الناشئة ورجال الصناعة والخبراء المصريين والدوليين وجهات حكومية ومؤسسات دولية.

وقال إن المؤتمر يستهدف تقديم محتوى تعليمي وتوفير فرص عمل للخريجين في مختلف مجالات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تغطية أهم التطورات المستقبلية في هذا المجال على الصعيديت الدولي والمحلي، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة اللوجستية العالمية.

ويتخلل الحدث فاعليات التعاون بين رجال الصناعة ومقدمي الخدمات اللوجستية والربط بين المبتكرين ورواد الأعمال بالحاضنات والمشرعات وقنوات الاستثمار.