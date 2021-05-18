بورصة وشركات

للسنة الثانية على التوالى.. سامسونج للإلكترونيات تحتل المرتبة الأولى فى تقييم الشركات

من حيث المبيعات حصلت على 720 نقطة من أصل 800 نقطة
أحمد فراج 11:54 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 11:54 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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فازت شركة سامسونج للإلكترونيات بالمركز الأول في تقييم إدارة الشركات الكورية ، الذي أجراه موقع تقييم الشركات “سي إي أو سكور” على أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، بحسب وكالة يونهاب.

سامسونج تحصل على 720 نقطة من أصل 800 نقطة

وحصلت سامسونج للإلكترونيات فى التقييم على 720 نقطة من أصل 800 نقطة لتحتل المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي.

وتم تقييم سامسونج للإلكترونيات في 8 فئات، بما في ذلك النمو السريع، والاستثمار، والقدرة التنافسية العالمية، والشفافية في الحوكمة.

علاوة على الإدارة السليمة، وخلق فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، والمساهمة الاجتماعية.

سامسونج تتفوق فى 5 مجالات

وحافظت سامسونج للإلكترونيات على صدارتها بشكل عام للسنة الثانية على التوالي تقديرا لأدائها المتميزة في 5 مجالات.

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وتشمل الاستثمار، والقدرة التنافسية العالمية، والشفافية في الحوكمة، والإدارة السليمة، وخلق فرص العمل.

وجاءت شركة إل جي المنزلية والرعاية الصحية في المركز الثاني بـ 711.9 نقطة.

واحتلت إس كيه هاينكس المرتبة الثالثة بـ 711.6 نقطة.

وحسب الفئات، من بين الشركات التي حققت أكثر من 10 تريليونات وون، حصلت إس كيه هاينكس وإس كيه تيليكوم وسي جيه اللوجستية وكيا وسي جيه تشيلجيدانغ على تقييم جيد في فئة النمو السريع.

ومن بين الشركات التي حققت أقل من 10 تريليونات وون، حصلت سيجين وهانوا للطاقة وإن سي سوفت وهانسيم وبي جي إف للتجزئة على تقييم جيد في نفس الفئة.

وتم اختيار إس كيه هاينكس وسيلتريون ونايفر وسلسلة متاجر هيونداي وسامسونغ للإلكترونيات كشركات ممتازة في فئة الاستثمار في خلق طعام المستقبل.

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وفي فئة القدرة التنافسية العالمية، جاءت سامسونج للإلكترونيات وإل جي المنزلية والرعاية الصحية وبوسكو وسيلتريون وكيه تي آند جي في المراتب العليا.

وفي فئة خلق فرص العمل، حصلت سيجين وكوواي ونايفر وبوسكو وسامسونج للإلكترونيات على تقييم جيد.

وفي فئة المساواة بين الجنسين، تم اختيار كوواي وإل إف ونايفر وسي جيه تشيلجيدانغ ومائيل للألبان كشركات ممتازة.

وفي المساهمة الاجتماعية، جاءت إس كيه وإل جي المنزلية والرعاية الصحية ويوهان وإن سي سوفت وإس كيه هاينكس في المراتب العليا.

سامسونج تستثمر 151 مليار دولار في قطاعات الرقائق

فى سياق متصل، أعلنت سامسونج للإلكترونيات أنها ستستثمر 151 مليار دولار في قطاعات الرقائق المنطقية وتصنيع وسبك أشباه الموصلات بحلول عام 2030.

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حيث تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة إلى توسيع ريادتها لما وراء رقائق الذاكرة الإلكترونية.

وتوسع خطة الاستثمار الأخيرة من رؤية الشركة لأشباه الموصلات التي تم الإعلان عنها في عام 2019.

وذلك عندما تعهدت سامسونج باستثمار 133 تريليون وون.

وقد قررت سامسونج أن تنفق 38 تريليون وون إضافية لتحقيق هدفها في أن تصبح الشركة المصنعة الأولى للرقائق المنطقية في العالم بحلول عام 2030.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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