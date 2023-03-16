للسنة التاسعة.. سامسونج الأولى عالميا في مبيعات مكبر الصوت

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس أنها احتلت المرتبة الأولى في المبيعات العالمية لمكبر الصوت “ساوند بار” للسنة التاسعة على التوالي، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة فيوتشر سورس (Future Source) لأبحاث السوق إن سامسونج للإلكترونيات استحوذت على 20.2% من قيمة المبيعات و 18.4% من الحجم في السوق العالمية، لتحافظ على صدارتها منذ عام 2014.

وقد اختار الموقع التكنولوجي البريطاني Pocket-lint، سامسونج HW-Q990B كأفضل مكبر صوت لعام 2022.

وتخطط سامسونج لإطلاق منتجات جديدة بجودة صوت محسنة وتقنية صوت محيطي محسنة بشكل كبير خلال هذا العام لتعزيز تواجدها في السوق العالمية لمكبر الصوت.

وذكرت فيوتشر سورس أن السوق العالمية لمكبر الصوت شهدت نموا مستمرا بنسبة 5.7% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغت قيمة المبيعات 23.16 مليون وحدة في العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع إلى 26 مليون وحدة في عام 2025.