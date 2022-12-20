للرد علي الادوات الرقابية المختلفة.. وزير الزراعة في مرمي «النواب».. اليوم

افتتحت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء ،لمواجهة وزير الزراعة ، السيد القصير، بعدد من الأدوات الرقابية ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

وتضمنت قائمة الأدوات الرقابية، طلبات مناقشة عامة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الانتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

ومن المقرر ان يتم عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الثروة الحيوانية والداجنة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية.

وتشهد الجلسة، عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سامية توفيق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، سؤالان عن تطوير الحدائق العامة والتاريخية وحدائق الحيوان، مقدمان من النائبة مرفت خليفة والنائبة مي جبر.

كما يشهد مجلس النواب ، عرض سؤال وطلب مناقشة عامة عن خطة زراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي قليلة استهلاك المياه مثل نبات الجوجوبا، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.



و يواجه المجلس وزير الزراعة، بطلبات إحاطة مقدمة من النائب شعبان لطفي، عن عدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز اخميم محافظة سوهاج، والنائب هاني خضر، عما اتخذته هيئة الإصلاح الزراعي من إجراءات قانونية حيال أهالي قرية ميت خلف مركز شبين الكوم، والنائب رضا غازي، عن بطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية المشتركة بنبروة بشان بيع قطة أرض مساحتها سبعة أفدنة وثمانية قراريط مقام عليها محطة لتربية البط بقرية درين، والنائب أحمد حجازي، عن أزمة تصدير طرود النحل.