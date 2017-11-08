للرد على الشائعات الإلكترونية.. الهجرة تشكل فريق من الشباب المصرى بالخارج

ولاء البري اتفقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجموعة شباب مصريين بالخارج، على تشكيل فريق عمل، على مواقع الاتصال الاجتماعى والمواقع الأجنبية للرد على الشائعات، ونقل الحقائق أولاً بأول، والتواصل مع كل الجهات المسئولة لشرح أي مستجدات، وينقل الحقيقة في البلدان التي

ولاء البري

اتفقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجموعة شباب مصريين بالخارج، على تشكيل فريق عمل، على مواقع الاتصال الاجتماعى والمواقع الأجنبية للرد على الشائعات، ونقل الحقائق أولاً بأول، والتواصل مع كل الجهات المسئولة لشرح أي مستجدات، وينقل الحقيقة في البلدان التي يعيشون فيها وينقلون بوطنية وحب وبنفس منطق ولغة البلاد الأجنبية، لتنتقل صورة الوطن إلى كل العالم.

جاء ذلك لقاء الوزيرة، بمجموعة من شباب المصريين بالخارج، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك فيه 150 شابًا مصريًا بالخارج، وعدد من خبراء المؤتمرات الوطنية للمصريين بالخارج “مصر تستطيع”.

وشاركت مكرم في مائدة مستديرة مع الشباب الذي يعدون من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع إلكترونية صادرة في الخارج، أو عبر منصات وصفحات تواصل اجتماعي ويتابعها عدد كبير من المتابعين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك شباب مصري يقيم بالخارج يتابعه مئات الآلاف علي صفحات شخصية أو مواقع عامة، مما يعد نافذة هامة لنقل واستعراض الواقع الفعلي للأحداث بعيداً عن تلاعب المواقع الموجهة، مشيرة إلى أن المنتدي وفر فرصة للتواصل المباشر مع خبراءنا بالخارج والشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث الذي نعتمد عليهم كسفراء لنا في الخارج.

وقدمت مكرم خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا لمستجدات الأحداث التي تمر بها البلاد، وفتحت باب النقاش مع الشباب الذي أبدى حماسًا ووطنية وغيرة حقيقية علي وطنه الأم، ورغبة صادقة في دعمها خاصة بعد مشاركتهم في منتدى حمل من الحماس والنماذج الشبابية المصرية المميزة التي تحملت معظم مسئولية تنظيم المؤتمر الدولي الضخم، الذي يعد دليلًا على وجود كوادر مؤهلة وناجحة بالداخل والخارج.

وتناول النقاش الحرب الدائرة على الإرهاب، وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الخطر الأكبر والعدو الذي نواجهه ويختفي فلا نعرف أين سيضرب، وما يستوجبه مواجهته من تلاحم وتوحيد صفوف، وكيفية رعاية أسر الشهداء الذين يسقطون فداء للوطن وما نلمسه من روح تضحية وفداء لدي المصابين من الجيش والشرطة عند زيارتهم.

وتطرق الحديث للتنمية التي تسير فيها البلاد بخطى ثابتة برغبة القيادة السياسية في إحداث نقلة حضارية ونوعية تليق بإسم مصر وتاريخه العظيم .

وأكدت وزيرة الهجرة أنها مدت الشباب بمواد فيلمية مصورة من المشروعات القومية، ومشاهد الحرب ضد الاٍرهاب لتكون لديهم دلائل مادية ينطلقون منها.

وخلال اللقاء، عبر الشباب المصري عن حماسه واستعداده للعمل من أجل دعم الوطن، واستعرض محمد خيرت، الشاب المصري البالغ 21 عامًا، ويعيش بأستراليا، قصة تأسيسه الموقع الإلكتروني”Egyptian Streets”، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت بعد دراسته للإعلام والسياسة فى إحدى الجامعات الأوروبية حتى لاحظ بعد ثورة 2011 أنه لا يوجد موقع مخصص لبث الأخبار الداخلية، بعيدًا عن أي تحيزات عن مصر للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف خيرت، أنه أسَّس الموقع الإلكتروني عام 2013 حتى أصبح اليوم أكبر منصة إعلامية مختصة بنشر أخبار مصر باللغات العربية والإنجليزية يتابعه ملايين.

وأشار مؤسس الموقع الإلكتروني “Egyptian Streets” إلى أن التغطية الإعلامية للموقع الإلكتروني تركز على الجانب الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، مضيفاً أن لديه فريق كبير يعمل من مصر ويساعده دائماً على نقل وجهة مصر الحقيقية والحضارية لكل المتحدثين بالإنجليزية في الداخل والخارج.