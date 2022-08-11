للحفاظ على ريادتها.. سامسونج تكشف النقاب عن هواتف ذكية جديدة قابلة للطي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات أمس الأربعاء عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي وعمدت إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوى العام الماضي في محاولة لتعزيز ريادتها في سوق آخذة في التوسع‭‭‭ ‬‬‬لهذا النوع من الهواتف، بحسب وكالة رويترز.

سعر الهاتف (جالاكسي زد فليب 4) 1000 دولار

وحددت سامسونج صانعة الهواتف الذكية سعر الهاتف (جالاكسي زد فليب 4) عند 999.99 دولار في حين يبدأ سعر الهاتف (جالاكسي زد فولد 4) المجهز بتقنية الجيل الخامس وشاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة عند 1799.99 دولار في الولايات المتحدة، وهي نفس أسعار طرازي العام الماضي عند إطلاقهما.

وقال تي.إم روه، رئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج “لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع ثوري إلى تشكيلة من الأجهزة الرائجة التي يتمتع باستخدامها الملايين حول العالم”.

وسيتوفر الطرازان بالإضافة إلى أحدث سماعات الأذن من سامسونج (برو جالاكسي بودز 2) بشكل عام اعتبارا من 26 أغسطس في دول معينة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أوروبية.

توقعات بنمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون وحدة

وتتوقع شركة كاونتر بوينت لأبحاث السوق أن ينمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون وحدة هذا العام، أي 1.2 % فقط من 1.36 مليار متوقعة من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكن هذا العدد يشكل قفزة أيضا في عدد الهواتف القابلة للطي عالميا العام الماضي والبالغ عددها تسعة ملايين.

وقال محللون إنه على الرغم من أن سوق الهواتف الذكية يتقلص هذا العام مع انخفاض إنفاق المستهلكين، يُرجح أن تكون الهواتف القابلة للطي أفضل حالا، مع زيادة اهتمام المستخدمين بما تتمتع به من خصائص متطورة وشاشات كبيرة.

سامسونج تستحوذ على 62 % من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في النصف الأول

واستحوذت سامسونج على 62 % من حصة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في النصف الأول من عام 2022، تليها شركة هواوي بنسبة 16 % وأوبو ب 3%.

وتتوقع كاونتر بوينت أن تحوز سامسونج حصة نسبتها 80 % في النصف الثاني بعد صدور الهاتفين الجديدين.

وقالت سامسونج إنها تهدف إلى أن تتجاوز مبيعات الهواتف القابلة للطي مبيعات هاتفها الذكي الرائد السابق جالاكسي نوت في النصف الثاني.