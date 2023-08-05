للحفاظ على تواجدها بالمنطقة.. «تيك توك» تمتثل للقواعد الأوروبية الجديدة

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» عن مجموعة من الميزات الجديدة للمستخدمين الأوروبيين تلبية للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، وستسمح المنصة للمستخدمين الأوروبيين من الآن بإيقاف عمل خاصية «التخصيص»، وهي إحدى خوارزميات تيك توك التي تحدد المحتوى الذي يعرض للمستخدم بناء على تفضيلاته السابقة، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وفقاً للقواعد الجديدة، ستضطر الشركة إلى اتخاذ إجراءات أقوى بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، سيُطلب من المنصات الكبيرة الأخرى عبر الإنترنت، مثل «أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، مراقبة المحتوى غير القانوني على منصاتها وحظر ممارسات إعلانية معينة ومشاركة البيانات مع السلطات قبل 25 أغسطس الجاري، والإ ستتعرض لغرامة مالية.

دعا المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية، تييري بريتون، «تيك توك» الشهر الماضي إلى تسريع اعتمادها للمعايير الجديدة، حتى تتوافق تماماً مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

كشفت الشركة أمس عن تدابير جديدة اتخذتها للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، ما يسهل على المستخدمين الأوروبيين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، والسماح لهم بإيقاف التوصيات المخصصة لمقاطع الفيديو وحظر الإعلانات المستهدفة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

ويحظى تيك توك بشعبية كبيرة، خاصة بين الشباب الأصغر سناً، ولديه أكثر من مليار مستخدم.

وتخضع المنصة المملوكة لشركة « بايت دانس» الصينية لتدقيق غربي شرس، لكن الشركة تنفي أنها تحت وصاية بكين.