سيـــاســة

للحصول علي لقاح كورونا ..حقوق البرلمان تطالب الصحة بسرعة الرد علي المواطنين

أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن
ياسمين فواز 1:03 م, الأحد, 4 أبريل 21 1:03 م, الأحد, 4 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار وكيل حقوق البرلمان في تصريحات له اليوم، إلى أن هناك شكاوى من بعض المواطنين من عدم تلقيهم رد أو إفادة بعد تسجليهم على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح.

اقرأ أيضا  البرلمان يحذف مواد تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات من قانون الموارد المائية

وأكد أن أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وهم من أحق الناس في الحصول على اللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، على أهمية الإسراع تسليم اللقاح للفئات التي تم تحديدها من قبل، وكذلك تنظيم مواعيد دقيقة للحضور للمتلقين منعا للتزاحم وحرصا على سلامة الجميع، لاسيما في ظل عودة أعداد المصابين في الارتفاع مرة أخرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالسماح لـ21 مصريًا بالجنسية الأجنبية

المال - خاص 10:39 ص, الأحد, 4 أبريل 21

مصر: ندعم الملك عبد الله في الحفاظ على أمن المملكة ضد أي محالات للنيل منها

المال - خاص 11:01 م, السبت, 3 أبريل 21

«الإنتاج الحربى» تشارك فى موكب المومياوات الملكية بتصنيع 22 عجلة فرعونية (صور)

أحمد اللاهوني 1:12 م, السبت, 3 أبريل 21

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد سوري خارج البلاد للصالح العام

المال - خاص 11:22 ص, السبت, 3 أبريل 21

اقتراح في البرلمان لإطلاق منصة «استثمر في مصر» لجذب المستثمرين

ياسمين فواز 10:51 ص, السبت, 3 أبريل 21

وفد من البرلمان يتوجه إلى سوهاج لتفقد مراكز مبادرة «حياة كريمة»

ياسمين فواز 10:12 ص, السبت, 3 أبريل 21