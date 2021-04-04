للحصول علي لقاح كورونا ..حقوق البرلمان تطالب الصحة بسرعة الرد علي المواطنين

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسرعة الرد على طلبات المواطنين بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار وكيل حقوق البرلمان في تصريحات له اليوم، إلى أن هناك شكاوى من بعض المواطنين من عدم تلقيهم رد أو إفادة بعد تسجليهم على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح.

وأكد أن أغلب من سجلوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن وهم من أحق الناس في الحصول على اللقاح، وفقا لما أعلنته الوزارة.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، على أهمية الإسراع تسليم اللقاح للفئات التي تم تحديدها من قبل، وكذلك تنظيم مواعيد دقيقة للحضور للمتلقين منعا للتزاحم وحرصا على سلامة الجميع، لاسيما في ظل عودة أعداد المصابين في الارتفاع مرة أخرى.