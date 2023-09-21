للحصول على الإعفاءات الضريبية.. «هيونداي» تسرع بناء مصنع للسيارات الكهربائية في أمريكا

قالت مجموعة “هيونداي موتور” إنها ستسرع بناء مصنعها للسيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة للحصول على الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية المنتجة محليا، بحسب وكالة يونهاب.

وأدلى رئيس شركة “هيونداي” والرئيس التنفيذي للعمليات العالمية “هوسيه مونوز” بهذه التصريحات في “أتلانتا” بعد أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة “جورجيا” للتكنولوجيا للشراكة في السيارات الكهربائية التي تعمل بوقود الهيدروجين.

وردا على قانون خفض التضخم، الذي يقدم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7,500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية الجديدة التي تم تجميعها في أمريكا الشمالية فقط، قامت الشركة ببناء مصنعها الذي ينتج 300 ألف وحدة من السيارات الكهربائية سنويا في “جورجيا” بهدف بدء عملية الإنتاج بحلول النصف الأول من عام 2025.

وقال “مونوز” للصحفيين: «نحاول تسريع المشروع قدر الإمكان،. ونحن على ثقة بأن الموعد الأصلي في يناير 2025 ربما سيتم تقدمه 3 أشهر أو نحو ذلك. وإذا استطعنا، فأكثر من ذلك».

وتمتلك شركتا “هيونداي” و”كيا” مرافق لتصنيع السيارات في “أتلانتا” وأماكن أخرى في “جورجيا” على التوالي.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت “هيونداي” في إنتاج السيارة الكهربائية بالكامل “GV70” تحت علامتها التجارية المستقلة “جينيسيس” في مصنعها في “ألاباما”.