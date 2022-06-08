للحد من وصول المخلفات للبحار والأنهار.. «بلاستيك بنك» تتعاون مع «لورنز سناك وورلد - مصر»

أعلنت مؤسسة بلاستيك بنك الاجتماعية عن عقد شراكة جديدة مع مؤسسة لورنز سناك وورلد – مصر، وذلك بهدف الحد من وصول المخلفات البلاستيكية للبحار والأنهار. ويأتي هذا التعاون إيمانًا من الطرفين بأهمية مد سبل التعاون للتخلص من التلوث البلاستيكي الذي يلقي بآثاره الجسيمة على البيئة.

بموجب هذه الشراكة ستعمل مؤسسة لورنز سناك وورلد – مصر على الحد من وصول 20 ألف كيلو جرام من المخلفات البلاستيكية (ما يعادل مليون زجاجة بلاستيكية) للمسطحات المائية في عام 2022، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك الاجتماعية، وهو ما سيساهم في تحسين الظروف البيئية للعديد من المجتمعات الساحلية.

بنك البلاستيك

صرح عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمؤسسة بلاستيك بنك، قائلاً: “تسعى مؤسسة بلاستيك بنك إلى عقد شراكات جديدة مع كيانات مرموقة للمساهمة في حل العديد من المشكلات الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في مصر، وهو ما يتماشىى مع توجه الدولة العام للاهتمام بالمجالات الخضراء” .

وأضاف عمرو القاضي قائلاً: “يسعدنا التعاون مع مؤسسة لورنز سناك وورلد-مصر، واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية في العالم، والتي تشاركنا أهدافنا لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية بما يساهم في تعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في مصر.”

وصرح عبدالله عزت، المدير العام والمدير المالي في لورنز سناك وورلد-مصر، قائلا: “يسرنا أن نكون طرفًا في هذا التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك لأنها تشاركنا الرؤية نفسها في تبني ممارسات سليمة من أجل الوصول للاستدامة البيئية، خاصة وأنهم أول من قدم النظام البيئي الشامل في مصر، حيث تمكنت من تحقيق نجاح غير مسبوق في فترة وجيزة.”

بلاستيك بنك

وأضاف: “ستعمل مؤسسة لورنز سناك وورلد-مصر على توفير الاحتياجات الأساسية لجامعي المخلفات في مصر، من البقالة، ووقود الطهي، والتأمينات الصحية بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز فرص الاستدامة البيئية.”

بلاستيك بنك هي مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. تساعد شركة بلاستيك بنك العالم على إيقاف وصول البلاستيك مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية