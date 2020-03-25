للحد من فيروس كورونا.. «مطروح» تجري حملة للكشف الحراري في محطات القطارات

كما نفذت مطروح عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة

بدأت محافظة مطروح حملة للكشف الحرارى الذى يتم بقياس درجات الحرارة لجميع القادمين عبر قطار مطروح والاطمئنان عليهم قبل السماح بخروجهم من محطة القطار، حرصاً على سلامة المواطنين.

كما نفذت مطروح عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها ضد فيروس كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتم الكشف الحرارى على المتعاملين مع ماكينة الصرف الالى مع توعيتهم بالخطوات السليمة التى يجب اتباعها في التعامل مع الماكينة منعا لانتقال العدوى_ لا قدر الله_ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مداخل المحافظة للاطمئنان على سلامة جميع العابرين إلى المحافظة ، وباستمرار المتابعة للاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد .

وفى سياق متصل عقد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة اجتماعاً لمناقشة التطورات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، خاصة حظر التجوال والذى يبدأ من اليوم الاربعاء فى الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً.

متابعة أعمال فريق الرش ضد الفيروس

و كذلك متابعة اعمال فريق الرش ضد فيروس كورونا ، حيث تم الموافقة على دعم أعداد مواتير الرش بـ 5 مواتير، وتنظيم العمل على ورديتين خلال فترة الحظر ونشر المتطوعين فى مداخل المحافظة والكيلو 20 الطريق الطولى الساحلى ، وبالكيلو 15 طريق السلوم وبمحورالضبعة و بمدخل مدينة العلمين.

وسيتم تدريب المتطوعين من خلال مديرية الشئون الصحية مع إعطائهم الارشادات وطرق الوقاية لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل، والتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف لتمركز سيارة إسعاف فى المناطق الرئيسية بالمحافظة، تحسبًا لأى طوارئ وحفاظاً على سلامة أهالى المحافظة.