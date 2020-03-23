للحد من انتشار «كورونا».. «التضامن» توقف الشكاوى الورقية وتخصص خطا ساخنا

قررت وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مؤقت عدم تلقى أية شكاوى ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها .

كما أعلنت الوزارة وقف أى عمليات للاستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار، على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (www.shakwa.eg) .

أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعي على مستوى الجمهورية .

الإجراءات الاحترازية

وأوضحت «التضامن» أن هذه الإجراءات المؤقتة تأتى فى إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات دعما لمواجهة الحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت أن ذلك أيضا فى ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى ، ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات والمواطنين من أية احتمالات، أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط .