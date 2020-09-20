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للحد من انتشار كورونا .. الإمارات تقدم 48 طنا من المساعدات الطبية لإثيوبيا

بهدف تعزيز جهودها لمواجهة كورونا ومساعدة المهنيين الطبيين في البلاد
المال - خاص 9:00 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 9:00 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

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أكدت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا” ، في بيان اليوم الأحد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت 48 طناً من الإمدادات الطبية لإثيوبيا بهدف تعزيز جهودها لمواجهة كورونا ومساعدة المهنيين الطبيين في البلاد.

وناقش البلدان أفضل وسائل التعاون وتبادل الخبرات في التعامل مع تأثيرات “كوفيد 19”.

وجاء في البيان أيضا “في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الصحة، يبحث البلدان أفضل الوسائل وتبادل الخبرات في التعامل مع آثار فيروس كورونا”.

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ويركز التعاون الثنائي بين البلدين، على تمكين المرأة حيث تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إعطاء الأولوية للمرأة في مبادراتها الإنسانية وخاصة في قطاع الصحة. ويأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات لمناصرة ودعم المرأة والاعتراف بإسهاماتها في المجتمعات ، خاصة مع انتشار وباء كورونا.

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بقلم المال - خاص

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