للحد من الفقر.. التضامن: قدمنا 300 مليون جنيه قروض لمشروعات متناهية الصغر

الوزارة تقدم حلولًا للراغبين في الهجرة غير الشرعية، تثنيهم عن هذا القرار، سواء كانت أسبابهم اجتماعية أو اقتصادية، أونتيجة عدم الوعي بمخاطرها.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قدمت 300 مليون جنيه إقراض متناهي الصغر، للتخفيف من حدة الفقر، و200 مليون جنيه لنقل أصول إنتاجية، و15 مليون جنيهًا للتدريب.

وأضافت القباج، أن الوزارة تقدم حلولًا للراغبين في الهجرة غير الشرعية، تثنيهم عن هذا القرار، سواء كانت أسبابهم اجتماعية أو اقتصادية، أونتيجة عدم الوعي بمخاطرها.

وأوضحت أنه إن كانت هناك أسباب اقتصادية، فوزارة التضامن الاجتماعي تطور برنامج فرصة، من خلال منحة للإقراض متناهي الصغر ونقل الأصول الانتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص، وإن كانت أسباب اجتماعية، فهناك مبادرة حياة كريمة.

ويمكن من خلالها استهداف بعض القرى التي بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية، عن طريق المبادرة، وإن كانت في التوعية، فهناك برنامج وعي تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية، لافتة إلى احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية.

ولفتت إلى أن الوزارة توفر الشمول المالي بالتنسيق بين بنك ناصر الاجتماعي، والبنك المركزي المصري وشركات المحمول، كما ستكون الوحدات الاجتماعية، في خدمة هذا البرنامج بشراكة مع وزارة الهجرة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الوزارات المعنية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم، مع وزارة الهجرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب.

يذكر أنه شارك في هذه المائدة المستديرة، الجهات والمؤسسات المعنية، وأكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني، ممثلين عن محافظات الفيوم والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط وقنا والغربية والأقصر وشمال سيناء (العريش) والشرقية وسوهاج، وممثلين عن منظمات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم 2019.