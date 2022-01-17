نقل وملاحة

للحد من التلوث.. مصر للطيران تُسَير أول رحلة صديقة للبيئة السبت المقبل

من القاهرة إلى باريس
دعاء محمود 2:25 م, الأثنين, 17 يناير 22 2:25 م, الأثنين, 17 يناير 22

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قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات ” صديقة للبيئة ” يوم ٢٢ يناير الحالى من القاهرة إلى باريس “رقم ٧٩٩ ” لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن مواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتى فى مقدمة الأولويات، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى المصرى يولى أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.

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ومن جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن تسيير الشركة الوطنية لهذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها فى الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية ” أحادية الاستعمال، وتهدف خطة شركة مصر للطيران المستقبلية إلى تقليل استخدام البلاستيك ” أحادي الاستعمال ” على متن رحلاتها بنسبة ٩٠٪؜.

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وحددت مصر للطيران ٢٧ منتجًا مصنوعًا من البلاستيك (أحادي الاستعمال) كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة.

ومن ناحية أخرى تم تصميم شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة أثناء الرحلة ويحمل شعار “Green Service Flight”، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة.

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وبمناسبة الرحلة الأولى “صديقة البيئة” قررت مصر للطيران تقديم تخفيض خاص لهذه الرحلة حيث طرحت ٤٠% تخفيضا على هذه الرحلة المتجهة من القاهرة إلى باريس.

يذكر أن بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ” أياتا ” تشير إلى أن المسافر الواحد عبر رحلة جوية قصيرة أو طويلة المدى ينتج قرابة 1,43 كيلوجرام من المخلَّفات، فضلا عن تنوع أضرار البلاستيك “أحادى الاستخدام ” وآثاره على صحة الإنسان والحياة البحرية وهو ما يمثل تحديا كبيرا لمواجهة هذه الآثار الضارة.

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بقلم دعاء محمود

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