للحد من التكدس .. وزير النقل : تشغيل قطارات إضافية على خطوط وجه بحري

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام في القطار رقم 944 القادم الزقازيق. وأشار بيان الوزارة، ان وزير النقل طالب السكة الحديد ، اليوم…

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام في القطار رقم 944 القادم الزقازيق.

وأشار بيان الوزارة، ان وزير النقل طالب السكة الحديد ، اليوم بتشغيل عدد من القطارات الإضافية، لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.

وأكدت وزارة النقل انها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لامن وسلامة الركاب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم.