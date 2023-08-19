للحد من البطالة المرتفعة.. «على بابا القابضة» توظف 2000 خريج في الصين

تباشر ذراع التجارة الإلكترونية، التابعة لمجموعة “علي بابا القابضة” في الصين، توظيف أكثر من 2000 خريج، وسط مستوى قياسي من البطالة بين الشباب، وتخفيف السلطات حملتها التنظيمية على شركات التكنولوجيا، بحسب وكالة بلومبرج.

توظف وحدة “تاوتيان جروب” ، التي تضم “تمول” و”تاوباو” ، الخريجين في مجموعة من الوظائف، بما في ذلك التصميم والمنتجات والبيانات، وفقًا لما جاء في منشور على حساب التوظيف الرسمي “وي تشات”، يوم الخميس. من المقرر أن تتركز الوظائف في 6 مدن صينية على الأقل، منها هانغتشو، وشنغهاي.

التوظيف في “على بابا القابضة”

علّقت الصين نشر بيانات عن معدل بطالة الشباب المرتفع في يوليو، قائلة إنها بحاجة إلى تسوية التعقيدات في الأرقام. كان المعدل قد ارتفع بشكل شهري، هذا العام، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% في يونيو.

عادةً ما يقفز معدل بطالة الشباب في الصيف، والذي يشهد اجتياح عشرات الملايين من الخريجين سوق العمل، مع توقع تخرج 12 مليون طالب من الجامعات والكليات في عام 2023، وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

فتحت الحكومة الصينية صفحة جديدة مع شركات التكنولوجيا الكبيرة، بعدما انتهت التحقيقات مع شركات، مثل “علي بابا”، و”تينسنت هولدينغز”، في يوليو الماضي بفرض غرامات ضخمة.

التقى رئيس مجلس الدولة “لي كيانغ” كبار المسئولين التنفيذيين في “علي بابا” وشركات الإنترنت الأخرى، مثل “باي تيدانس”، و”جيه دي.كوم”، وتعهّد بتقديم المزيد من الدعم للصناعة، من خلال تهيئة بيئة عادلة تقلص تكاليف متطلبات الامتثال.