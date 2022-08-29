للحد من ارتفاع الأسعار.. الهند تمنع تصدير دقيق القمح و3 منتجات أخرى

قررت الحكومة الهندية حظر تصدير دقيق القمح وثلاثة منتجات أخرى فى خطوة تهدف إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار، بحسب موقع ” سكرول” الإخبارى الهندى.

وحظرت الهند فى مايو الماضى تصدير القمح نفسه بعد تعرضها لموجة حر شديدة ، مما قلص الإنتاج ورفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وقالت الحكومة يوم الخميس إن حظر تصدير القمح أدى إلى زيادة الطلب على دقيق القمح مع ارتفاع صادراته بنسبة 200% بين أبريل ويوليو مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الإدارة العامة للتجارة الخارجية يوم السبت إن متطلبات الأمن الغذائي للهند وجيرانها وغيرها من البلدان النامية الضعيفة تضررت بشكل سلبي من “التغيرات المفاجئة في السوق العالمية” ، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير.

وقبل الحرب ، استحوذت روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات القمح العالمية.

وفي أبريل ، كانت الهند تأمل في سد فجوة السوق العالمية وقالت إنها تتطلع إلى تصدير كمية قياسية.

وارتفع متوسط ​​سعر التجزئة للقمح في الهند بأكثر من 22% إلى 31.04 روبية للكيلوجرام اعتبارًا من 22 أغسطس ، مقارنة بـ 25.41 روبية للكيلوجرام في الفترة المماثلة من العام الماضي ، وفقًا لبيانات من وزارة شؤون المستهلك.

وأظهرت البيانات أن متوسط ​​سعر التجزئة لدقيق القمح قفز بأكثر من 17% إلى 35.17 روبية للكيلوجرام مقابل 30.04 روبية في وقت سابق.

في غضون ذلك ، أثار اتحاد “رولر فلور ميلرز” التابع لهيئة الصناعة مخاوف بشأن عدم توفر القمح وارتفاع الأسعار في الأيام القليلة الماضية.

في 21 أغسطس ، رفضت الحكومة التقارير التي تفيد بأن الهند من المحتمل أن تستورد القمح بسبب انخفاض مخزونها الاحتياطي.

وفي 8 أغسطس ، ذكرت وكالة رويترز أن الهند قد تخفض رسومًا بنسبة 40% على واردات القمح لكبح ارتفاع الأسعار المحلية للمحصول.