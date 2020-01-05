للتوسع بمجال الذكاء الاصطناعي.. «إل جي» تتعاقد مع شركة كندية

ستتيح الشراكة التعاون في تطوير خوارزميات يمكن تطبيقها على كافة المنتجات والخدمات.

أعلنت شركة “إل جي” إلكترونيكس، عن التعاون مع شركة ناشئة كندية من أجل البحث والتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن شراكة إل جي مع Element AI، ستتيح التعاون في تطوير خوارزميات يمكن تطبيقها على كافة المنتجات والخدمات.

وتم توقيع الشراكة في لاس فيجاس، نيفادا، قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل.

يذكر أن شركة Element AI، هي شركة ناشئة مقرها مونتريال تأسست في عام 2016.

ومن بين أعضائها المؤسسين الخبير المشهور في الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجو، وهو أيضًا أستاذ بجامعة مونتريال.

وتسعى إل جي جاهدة لتوسيع وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن ثلث جناحها في معرض CES هذا العام مخصص لحلول ThinQ AI.

وقالت إل جي، إن ThinQ Zone في معرض CES لهذا العام ستعرض خدمات الذكاء الاصطناعي في أربعة مجالات.

وتشمل: المنازل والسيارات المتصلة وغرف الملابس الافتراضية وحلول تناول الطعام مع الروبوتات.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة.

ودخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية للحكومات والشركات.

ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه أحد فروع علم الحاسوب، وهو ذلك السلوك وتلك الخصائص التي تعتمد عليها البرامج الحاسوبية المختلفة.

وتتماشى مع القدرات الذهنية البشرية في الأعمال المختلفة، ومن أهم تلك القدرات قدرة الآلة على التعليم واتخاذ القرارات الصحيحة.

ويدخل الذكاء الاصطناعي في المجالات التقنية التي تحتاج إلى التفكير المنطقي والمعرفة والتخطيط والإدراك الافتراضي القائم اختيار الحلول الصحيحة.

ومن أبرز المجالات التي يتميز فيها برامج وتطبيقات محاكاة الواقع، الصناعة من خلال الروبوتات القادرة على أداء مهام الجنس البشري.

علاوة على تطوير البرامج والتطبيقات الحاسوبية في مختلف المجالات، ومنها الطب والهندسة والتجارة والاستثمار غيرها.