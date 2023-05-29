للتغطية الصحية الشاملة.. «صحة النواب» توافق على قرض بقيمة 44 مليون ين ياباني

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (171) لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر، ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا عن الاتفاقية لعرضه على المجلس.

كما عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع، اليوم، تحت عنوان ” الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية “، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

واستعرضت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية، طلب إحاطة مقدم منها بشأن العلاج بالخلايا الجذعية، قائلة: انقذوا المرضى بسرطان الدم والغدد اللمفاوية، عندهم أمل العلاج بالخلايا الجذعية، فهل هناك أماكن تعالج بالخلايا الجذعية، وإذا لم يكن هناك علاج بها يجب الرقابة على الأماكن المفتوحة تحت اسم الخلايا الجذعية حتى لا يتم النصب على المواطنين وخداعهم”.

وسأل الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الدكتور أيمن الخطيب ممثل هيئة الدواء، قائلا: هل هناك أى علاج مسجل تحت اسم الخلايا الجذعية؟، ورد الدكتور أيمن الخطيب، مؤكداً أنه لا يوجد سواء مستورد ولا محلي، ولا يوجد في مصر مستحضر رسمي فيه”.

وجددت النائبة ايرين سعيد، مطالبتها بتشديد الرقابة على الأماكن التي تنصب على المواطنين باسم علاج الخلايا الجذعية.

كما طالبت بحملة توعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما، وقالت: فكرة التبرع الشرفي الإنساني تكاد تختفي، ولست ضد أن يتم تحفيز الناس على التبرع”.