للتعليق على الحساب الختامي.. 22 نائبا يتقدمون بمذكرة لرئيس «البرلمان» احتجاجا على عدم إتاحة الكلمة

تقدم 22 نائاب في البرلمان بمذكرة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، احتجاجًا على إغلاق باب المناقشة في الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021 وعدم إتاحة الفرصة للنواب للتعليق، رغم تسجيلهم طلب الكلمة في وقت سابق، حسب ما تقتضيه اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء في المذكرة أن “إغلاق باب المناقشة في الحساب الختامي دون إتاحة الكلمة لجميع النواب الذين طلبوا الكلمة يعد سابقة برلمانية في تاريخ البرلمان، خاصة أن مناقشة هذا التقرير كان يستغرق وقتًا كافيًا لمناقشة ما ورد في الحساب الختامي للعام 2021/ 2022”.

وطالب أعضاء البرلمان الموقعون على المذكرة الاحتجاجية بـ “إتاحة الفرصة للسادة النواب للحديث في تقريري الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي”، إلا أنه لم يتم فتح باب المناقشة على التقريرين.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي عضو البرلمان إن “مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 واحدة من أهم مسؤوليات مجلس النواب التي يقوم بها نيابة عن الشعب المصري، وعدم إتاحة الفرصة لجميع النواب للتعليق على الحساب الختامي أمر مستغرب”.

النواب الذين وقعوا على المذكرة هم محمد سعد الصمودي، سميرة الجزار، سناء السعيد، حسام أبو زيد، طلبة النحال، هاني خضر، علاء جعفر، محمد عزت عرفات، أحمد بلال البرلسي، محمد عبد العليم داود، سليمان وهدان، عاطف المغاوري، سلمى مراد، ضحى عاصي، زينب السلايمي، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، مها عبد الناصر، فريدي البياضي، أميرة صابر وأحمد الشيشيني.