للتعايش مع كورونا .. «الصندوق السيادي» يخطط لإطلاق مشروع غير مسبوق في الشرق الأوسط

يعد أحد المشاريع التى تعد على اليد على مستوى العالم

يخطط الصندوق السيادي لخلق كيان ليس له مثيل “غير مسبوق” في منطقة الشرق الأوسط ، وأحد المشاريع التى تعد على اليد على مستوى العالم.

وأوضح أيمن سليمان ، المدير التنفيذي للصندوق السيادي ، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس اليوم، أن الكيان يتضمن إنشاء مراكز لوجستية للأدوية والمستحضرات الطبية ومخازن بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد بما يساهم في تحقيق درجة عالية من الأمن الدوائي للتكييف مع استمرار فيروس كورونا أو جائحة قد يتعرض لها العالم في المستقبل.

وأضاف سليمان أن المشروع من الممكن أن يكون عبارة عن مركز للتصدير لباقي المنطقة والعالم، ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت سواء للتوسع في إنتاج المستحضرات الطبية أو استغلال القدرات الصناعية الموجودة.

كشف اليوم أيضا ، أن الصندوق سيطلق خلال الفترة المقبلة 4 صناديق فرعية متخصصة بقطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية، والتصنيع الغذائي والزراعة، وآخر بنشاط الخدمات الصحية، وأخيرًا نشاط البنية الأساسية والإنشاءات.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الصندوق على وشك الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار الصناديق الـ4 بشكل رسمي، دون أن يوضح حجم تلك الصناديق المستهدفة.

يشار إلى أن الصندوق السيادي أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغَلّة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

ووفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فإن هدف الصندوق إدارة واستغلال الأصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.