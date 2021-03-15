استثمار

للتصدي لكورونا .. «لافارج مصر» تمد مقدمي الخدمة الطبية بكفر الشيخ بـ 20 ألف قناع

قدمت شركة لافارج مصر 20 ألف قناع لمستشفيات محافظة كفر الشيخ
السيد فؤاد 7:43 م, الأثنين, 15 مارس 21 7:43 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أطلقت لافارج مصر المرحلة الثانية من مبادرتها لوقاية مقدمي الخدمة الطبية في مصر، وذلك بإمدادهم بـ 20 ألف قناع طبي لمحافظة كفر الشيخ لدعم مستشفياتها العلاجية التي تحارب فيروس الكورونا وأيضا 15 ألف قناع طبى لمستشفى حميات إمبابة.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم 22 ألف قناع وجه لحماية مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، في محافظتي الغربية، والشرقية فى كلا من مستشفى بسيون المركزي، مستشفى حميات ومستشفى الصدر بالزقازيق.

ويأتي ذلك استكمالاً لجهودها التي كانت بدأتها  في محافظة السويس في شهر إبريل، حيث وفرت في الموجة الأولي من الجائحة المطهرات والأقنعة للعاملين بمحافظة السويس، فضلاً عن مبادرات الشركة في شهر مايو، ويونيو الماضي بالتعاون مع بنك الطعام والشفاء المصري لمساندة العمالة الغير منتظمة، والمشاركة في إصلاح أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات العامة.

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وقال سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة لافارچ مصر: “يسعدنا المساهمة في حماية مقدمي الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، إذ أنهم خط الدفاع الأول لحماية المصريين من فيروس كورونا.

وذكر أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لجهودها المستمرة لدعم المجتمع المصري منذ انتشار الفيروس في شهر مارس، وتماشياً مع أولويات الشركة في إعلاء أهمية الصحة والسلامة،  هذا وقامت لافارچ مصر بتوفير آلاف الأقنعة الطبية لمستشفيات الدلتا في المرحلة الأولى والثانية من المبادرة”.

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وقامت لافارچ بتكثيف جهودها فى البرامج المجتمعية الصحية لدعم أكثر من   51,013 ألف مستفيد في عام 2020 من خلال القوافل الطبية المعالجة ، وتوفير الاحتياجات الخاصة بمكافحة الجائحة، وعلاجها.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ  على أهمية تكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الدولة، مثنيا على التزام شركة لافارچ مصر بمسؤوليتها المجتمعية لدعم الجهات الصحية، موضحا أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية  منعا لتفشي الفيروس اللعين.

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تتعاون مع شركة لافارج مصر فى مبادرة توزيع الكمامات جمعية خريجات مدرسة الميردي ديو للتنمية المجتمعية للعام الثانى على التوالى حيث تشاركا فى دعم المستشفيات الحكومية بالأقنعة الطبية منذ بدء أزمة الكورونا.

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بقلم السيد فؤاد

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