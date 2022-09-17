للترويج لاستضافة كوريا معرض «إكسبو 2030».. وريث «سامسونج» يصل بريطانيا

وصل نائب رئيس شركة “سامسونج” للإلكترونيات “لي جيه-يونغ” الملقب بوريث سامسونج إلى بريطانيا فى إطار جولة خارجية مستمرة، حيث سيعقد اجتماعات أعمال وسيعمل على الترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض “إكسبو 2030” العالمي في مدينة “بوسان”، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مصادر إن “لي” وصل مؤخرا إلى بريطانيا على متن طائرة مستأجرة. وقبل وصوله، سافر “لي” إلى المكسيك وبنما لتفقد مصانع “سامسونج” هناك. كما التقى برئيسي البلدين وطلب منهما دعم ملف استضافة معرض “إكسبو 2030”.

ويعمل “لي” كمبعوث رئاسي لملف استضافة “إكسبو 2030” في كوريا الجنوبية.

وكان من المقرر أن يجتمع “لي” مع رئيسة الوزراء البريطانية “ليز تروس” للمطالبة بدعم استضافة المعرض في كوريا الجنوبية، لكن مصير الاجتماع أصبح غير مؤكد بعد وفاة الملكة “إليزابيث” مؤخرًا.

ويقال إن “لي” يخطط لعقد اجتماعات عمل هناك، وسط التكهنات المستمرة بأن “سامسونغ” مهتمة بالاستحواذ على شركة تصميم الرقائق البريطانية “آرم” المحدودة (Arm Ltd.‎).

كما ينتظر مراقبو الصناعة أيضًا لمعرفة ما إذا كان “لي” سيحضر جنازة الملكة “إليزابيث” الثانية. وقد حضرت الملكة في عام 1995 حفل افتتاح مصنع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية في “وينيارد”.

وقامت شركة “سامسونج” بتزويد القصر الملكي البريطاني بالأجهزة المنزلية منذ عام 2006. وأنتجت أيضًا نموذجًا محدودًا لثلاجة مصممة حسب الطلب في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، احتفالًا بالذكرى السبعين لتولي الملكة “إليزابيث” الثانية حكم البلاد.