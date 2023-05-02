للتخلص من الدولرة.. كوريا واندونيسيا تبرمان اتفاقا لتعزيز استخدام العملات الوطنية

وقع بنك كوريا وبنك اندونيسيا مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء لتعزيز المعاملات الثنائية للعملات المحلية في محاولة لتسهيل التجارة الثنائية، بحسب وكالة يونهاب.

تضع الصفقة الأولية إطارًا للمعاملات بالوون الكوري والروبية الإندونيسية للاستثمار المباشر وغيرها من قبل البنوك الخاصة، وفقًا لبنك كوريا المركزي.

وقع على الصفقة محافظ البنك المركزي الكوري لي تشانغ-يونغ ونظيره الإندونيسي بيري وارجيو، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الآسيان زائد 3 وهي كوريا الجنوبية والصين واليابان.

تضم الآسيان كلا من بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلاند وسنغافورة وفيتنام.

تساهم مذكرة التفاهم الشركات على تقليل تكاليف معاملاتها والتعرض لمخاطر أسعار الصرف، وأشياء أخرى ، من خلال تمكين عرض أسعار الصرف المباشر بين الوون الكوري والروبية الإندونيسية في التداول بين البنوك.

وقال بنك كوريا إن الاستخدام المكثف للعملات المحلية في المعاملات الثنائية سيسهم في تعزيز التجارة بين إندونيسيا وكوريا.