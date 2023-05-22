للتخلص من الدولرة.. روسيا وفيتنام تعتزمان استخدام العملات الوطنية فى المعاملات الثنائية

تعتزم روسيا وفيتنام بحث استخدام العملتين الوطنيتين في التبادل التجاري الثنائي، وإطلاق منظومة “مير” الروسية للدفع الإلكتروني في فيتنام، بما يخدم السياحة والتعامل المالي بين البلدين، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأوضح مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن القيود الغربية المفروضة على روسيا، تسببت بالكثير من الصعوبات في عمليات الدفع المصرفية، وتعطيل سلاسل النقل والخدمات اللوجستية، ونتيجة لذلك تراجعت التجارة بين البلدين العام الماضي بأكثر من الثلث، بعدما شهدت نموا متزايدا لسنوات عديدة.

وأضاف: “مستعدون لبحث استخدام العملتين الوطنيتين في عمليات التبادل التجاري، ودفع قيمة السلع والخدمات، وكذلك سحب الأموال في فيتنام باستخدام بطاقات “مير” الروسية”.

وأشار إلى أن المباحثات التي سيجيرها مدفيديف مع القيادة الفيتنامية، ستكرس اهتماما خاصا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين روسيا وفيتنام.

ووصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في زيارة عمل إلى فيتنام، حيث سيجري اليوم سلسلة من اللقاءات مع القيادة الفيتنامية.

كما سيلتقي مدفيديف بالرئيس الفيتنامي فو فان ثونج، ورئيس الوزراء، فام مينه تينه.