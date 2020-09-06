للتحايل على مخالفات المباني.. موظفة حي تقلد خاتم شعار الجمهورية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على موظفة في أحد الأحياء بعد اكتشاف تزويرها خاتم شعار الجمهورية ، بهدف التحايل على المواطنين المخالفين للمباني بدون ترخيص.

ترجع التفاصيل إلى ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعثر بحوزته على خاتم شعار الجمهورية مقلد.

وبمواجهته اعترف بتصنيعه بناءً على طلب إحدى السيدات، موظفة بأحد الأحياء مقابل مبلغ مالي للتمكن من التحايل على المواطنين المخالفين للمباني بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المُشار إليها وبحوزتها (هاتف محمول).

وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أنكرت ما نسب إليها، وإدعت عدم صلتها به.

وبفحص هاتفها المحمول تبين احتوائه على محادثات بينهما، ورسائل من بعض المواطنين تتضمن طلب إنهاء أوراق خاصة بهم بالحي محل عملها خارج نطاق إختصاصها.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.