«للتباهي في عرسه».. ضبط المتهم بطلاء سيارته بألوان الشرطة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصور لسيارة طلاها قائدها بالألوان الخاصة بسيارات الشرطة ، وثبت ملصق يحمل كلمة “POLICE” بجانبيها.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحيازة شخص مقيم بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الامنية من ضبطه وبحوزته السيارة وتبين طلاء السيارة باللون الأصفر والأحمر.

وبسؤاله أقر بطلاء السيارة بالألوان الخاصة بسيارات الشرطة وتثبيت ملصق يحمل كلمة “POLICE” باللون الذهبي بجانبيها أبان عام 2017، وذلك لاستخدامها بموكب زفافه، وعقب ذلك أزاله وحولها إلى اللون الأصفر والأحمر.

وأشار إلى أنه نشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التباهي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.