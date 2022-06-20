«للتأكد من جودة العيش».. حملة مكثفة من «حماية المستهلك» على مخابز الداخلة

كثف جهاز حماية المستهلك من الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار، بالإضافة إلى الاطمئنان على السلع المقدمة للمواطنين داخل الأسواق.

ويشدد حماية المستهلك الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومرت الدكتورة سلوى مصطفى المدير الإقليمي لمكتب حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، على المحال التجارية والمخابز بالمحافظة، حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين وجودة وتوافر السلع والخدمات.

وقام المكتب الفرعى لحماية المستهلك بمركز ومدينة الداخلة بالتعاون مع إدارة تموين الداخلة بعمل حملة مرور على المخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم للمواطن وكذلك التأكد من مطابقته للمواصفات، ولم تسفر الحملة عن أي مخالفات.

ويهيب مكتب حماية المستهلك بمركز الداخلة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين وصحتهم.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يطرح للمواطنين الشروط التى يجب اتباعها قبل شراء أي سلع، سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة بالأسواق.