للانتقام.. عامل ينهي حياة خطيبته في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة قتل خطيبته بعد الاعتداء عليها، مما أدى إلى وفاتها، وذلك بدافع الانتقام منها بمحافظة بورسعيد.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد أول- بعثوره على جُثة كريمة شقيق زوجته داخل محل سكنها، وبها بعض الكدمات وآثار خنق بالرقبة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بأحد المصانع “خطيب المجني عليها”، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة ارتباطه بالمجني عليها “خطيبته”، وحدث خلافات بينهما على إثرها اعتدى عليها بدافع الانتقام.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.