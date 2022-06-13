«للاستفسارات».. الحكومة تدشن منصة إلكترونية وتطبيقا على الهاتف لحوار وثيقة ملكية الدولة

دشّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًّا على الهواتف المحمولة؛ من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.

وأوضح الجوهري أن المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ،

إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص.

وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.

وتمّت الإشارة إلى أن المنصة تتيح مجموعة من دوائر الحوار حول وثيقة ملكية الدولة في العديد من القطاعات، مثل: التعليم، والصحة، والاتصالات، والبيئة، وغيرها،

كما تتيح توثيقَ جميع الأنشطة والفعّاليات، والتي سيتم تنظيمها من قِبل الحكومة المصرية والخبراء والمتخصِّصين في شتّى المجالات حول وثيقة ملكية الدولة، وكذلك مركز للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات التي تم الاستعانة بها أثناء إعداد الوثيقة.

ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg)

وبالنسبة للتطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، والذي قام المركز بتطويره في هذا الإطار، فيستهدف تلقي استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص،

والعمل على توفير كل متطلباتهم من البيانات أو المعلومات أو الدراسات أو الاستطلاعات أو “الانفو جرافيك” الخاص بأي قطاع من قطاعات الدولة حال توافرها، ثم يتم الرد عليها من خلال التطبيق خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.

وذلك اتساقًا مع تدشين الحوار حول الوثيقة مع الخبراء والمهتمين بشأن القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع إعلاء قيمة الشفافية بخصوص البيانات المرتبطة ببنودها.

ويتيح التطبيق الجديد، الإصدارات المختلفة لمركز المعلومات التي تخص قطاعات التنمية بالدولة، أمام مجتمع الخبراء، للاطلاع عليها وإمكانية تحميلها بشكل سريع على الهاتف المحمول، بما يعمل على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية على نطاق واسع بين المختصين.

ويمكن تحميل تطبيق ” شارك” من خلال الرابط التالي :https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek

وخلال جلسة الحوار اليوم، التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تم توزيع أقلام تحتوي على “QR code”، تتيح الوصول إلى المنصة الإلكترونية وأيضًا رابط تحميل تطبيق “شارك” بطريقة ميسرة؛ وذلك لتسهيل مهمة المتابعين ووكالات الأنباء العالمية التي تابعت فعاليات الجلسة.