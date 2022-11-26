للاستفادة من الوضع الإيجابي لسوق المال... الدكاني يدعو إلى سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية

أكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أهمية الإجراءات المنفَّذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي دعمت البورصة المصرية

وأشار رئيس البورصة إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه، موضحًا الأثر الإيجابي أيضًا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح الدكاني أن رأس المال السوقي تخطّى مستويات الـ840 مليار جنيه، خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.

وأكد محمد محفوظ، رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط»، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العماني، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتبادل الخبرات مع مصر والعرب أيضًا بات أكثر إلحاحًا، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط برئيس البورصة المصرية، ومثلى الشقصية عضو مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وهيثم بن سالم السالمى الرئيس التنفيذى لبورصة «مسقط»،

ونضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية،

والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.