للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يعلن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022، نهاية الأسبوع الجاري.

وستقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إلكترونيا عبر موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط التالي :http://emis.gov.eg/

طرق الحصول علي النتيجة

وللحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم اختيار نتائج الامتحانات الثانوية العامة ، وإدخال رقم الجلوس ومن ثم الحصول علي النتيجة .

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضو الامتحانات بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية بالشهادة الثانوية 2022، نحو 268 ألف و897 طالب.

وبالنسبة الشعبة العلمي شعبة علوم فبلغ عدد الطلاب 338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية.

بالإضافة إلي 100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية ورقيا بنظام البابل شيت ، و بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

يذكر أن نسب نجاح الشهادة الثانوية خلال العام الماضي 2021، بلغت 74%.

وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية “علوم و رياضيات” 76% .

و بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية العام الماضي 70%.

ولاول مرة في نتيجة الشهادة الثانوية لم يحصل إي طالب على الدرجة النهائية خلال نتائج العام الماضي.



فيما لم يحصل أي طالب بالشعبة الأدبية علي مجموع أعلي من 95%.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألفا و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95% .

وخلال العام الماضي حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.