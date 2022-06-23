للاستثمار في الحوسبة السحابية.. البحرين تجري محادثات مع شركات دولية

قال مسؤول تنفيذي من مجلس التنمية الاقتصادي في مملكة البحرين إن الدولة الخليجية تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمار في مجال الحوسبة السحابية مع شركات أمريكية وصينية وإماراتية في إطار سعيها لتنويع أنشطة اقتصادها المعتمد على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وتعد الحوسبة السحابية والاستثمار الأجنبي المباشر عمادين رئيسيين لبرنامج إنعاش اقتصاد البحرين الذي يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاع غير النفطي بنسبة 5% هذا العام ويشمل مشروعات استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي تعتمد فيه السعودية والإمارات على التكنولوجيا في تنويع اقتصاديهما المعتمدين كذلك على النفط.

البحرين تستضيف منذ عام 2018 مركزا كبيرا لخدمات أمازون على الإنترنت

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية لرويترز إن البحرين استضافت منذ عام 2018 مركزا كبيرا لخدمات أمازون على الإنترنت وأصبحت الدولة الأولى في المنطقة التي تسن قانونا لتخزين بيانات دول أخرى والذي يسمح للدول بتخزين المعلومات في دولة أخرى لكن تحت سيادتها القضائية.

ويجري المجلس كذلك محادثات بشأن افتتاح معمل لتكرير السكر وشركات استشارات إدارية وشركات تأمين بريطانية مكاتب لها في المملكة الصغيرة.

تحسين مرتبة مملكة البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية

وفى فبراير الماضى، أكّد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عبر مكتبه الإقليمي للدول العربية، أن اعلان مملكة البحرين عن استراتيجياتها المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، يعتبر خطوة رائدة لتحسين مرتبة مملكة البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ولتعزيز وزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها حكومة البحرين عبر التحول الإلكتروني للخدمات.

وقال المكتب الإقليمي للدول العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات إن هذه الاستراتيجيات ستدعم ركائز اقتصاد مملكة البحرين، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لعام 2030.

البحرين تصعد إلى تصنيف الجيل الرابع في مستويات تنظيم تكنولوجيا المعلومات

وفى منتصف العام الماضى، صعدت مملكة البحرين إلى تصنيف الجيل الرابع في مستويات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لدراسة الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويعتبر التصنيف الرابع، المستوى الأعلى في التصنيف الذي صدر مؤخراً خلال المنتدى العالمي لتنمية الاتصالات في شهر يونيو 2021.

وتقوم دراسة الاتحاد الدولي للاتصالات بقياس وتعقب تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقياس التطورات والرقابة التنظيمية على أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الدول. وتعد المرونة التنظيمية للقطاع أحد أهم المؤثرات على أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.